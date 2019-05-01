محمد كيلاني يستعد لـ"شوية ذكريات" بعد كارمن

يقوم حاليا الفنان محمد كيلاني بالتحضير لأغنية جديدة بعنوان " شوية ذكريات" وهي من كلمات محمد سرحان، ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد، ولم يتم تحديد موعد طرحها، وإن كان من المرجح في عيد الفطر.

وأكد الفنان أن الأغنية السينجل أصبحت فرص نجاحها أكبر من فكرة الألبومات.

وأشار أن مشاركته المستمرة في عالم الدراما لن تبعده عن عالم الغناء، خاصة أنه يرى المجالين ليسا مختلفين، وإن كان آخر أعماله مسلسل "كارمن" والذي قام فيه بدور البطولة لأول مرة حقق نجاحا كبيرا علي الجانب الجماهيري والنقدي، بالإضافة إلي تصدره محركات بحث "جوجل" وتسجيله مشاهدات مرتفعة متخطيا أرقام قياسية حتي الآن، بالإضافة إلي ردود الأفعال التي يتلقاها يوميا علي هذا العمل حتي بالرغم من انتهاء عرضه، بالإضافة إلي التعليقات علي الشخصية التي قدمها ضمن أحداثه حيث يتنمي إلي نوعية الدراما الممتدة لـ60 حلقة، يدور حول صراع رومانسي متناغم ومشوق في إطار اجتماعي.

وقال كيلاني: وافقت علي بطولة العمل لأن فكرته مختلفة بالإضافة إلي أنه يحتوي علي كل عناصر النجاح من مضمون وأبطال، وكنت حريص وقت التصوير على التركيز علي أدق تفاصيل الشخصية ولم أكن اتوقع كل هذا النجاح للعمل، خاصة أن شخصية "توفيق" التي قدمتها مختلفة تماما عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، وأنا شخصيا لا أتوقع النجاح أم الفشل في أي عمل أقدمه، فأنا اجتهد انا وزملائي حتي يخرج العمل بشكل يليق بالجمهور، وهذا ما حدث مع "كارمن".

وأضاف: "حول فكرة تردده في قبول العمل فقال: إن الشخصيات التي تثق فيه هي التي رشحته للبطولة المطلقة، أما أمر الموافقة أو الرفض فتتوقف على أشياء أخرى منها الورق "السيناريو" وشركة الإنتاج، وهذه الأشياء تساعد على إتخاذ قرار المشاركة أو الرفض، وتابع "ولا أعتقد أني في كارمن ترددت نهائيا".

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مسلسل "كارمن" تأليف خالد حمام، وإخراج حسين شوكت، وتدور أحداث العمل حول العديد من القضايا، منها المبادئ والأخلاق في المجتمع المصري، حيث يتطرق المسلسل في أحد خطوطه الدرامية لعصر ما قبل ثورة يوليو وفترة الحكم الملكية. وشارك في بطولته مع كيلاني كل من ريهام حجاج، ولاء الشريف، شيرين، عبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب.

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