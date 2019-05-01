فن ومشاهير

الجمهور اللى فى ضهرك رزق.. كيف تضامن محبو لقاء الخميسى بعد الإساءة لشخصها؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة لقاء الخميسى، عن حزنها الشديد من بعض متابعيها عبر انستجرام، بسبب التطاول عليها والإساءة لشخصها ووصفها بصفات غير حقيقية، مؤكدة أن بعض الكومنتات التى إن نمت على شيء فإنها تنم على تدنى النفسيات.

وقالت لقاء: "حبيت أشاركم بعض الكومنتات التى إن نمت على شيء فإنها تنم على تدنى النفسيات، زملاء كتير بيعانوا من الكلام دا"، مضيفة أنا مش قادرة أصدق إن فى ناس لسه لحد النهاردة بتعتقد أن الأسلوب المتدنى ده بيشعرهم بالراحة النفسية ولأنهم سود من جواهم".

 

لقاء الخميسى
لقاء الخميسى

 

نموذج من تطاول المتابعين
نموذج من تطاول المتابعين

وأضافت لقاء: "أنا بحب وأحترم كل أصدقائنا المهذبين اللى بيؤمنوا أن الكلمة تعنى الكثير عن صاحبها، شكرا لأصدقائى اللى بعتولى رأيهم، بحبكم وبقدركم واحترمكم لآخر مدى".

نموذج آخر من تطاول المتابعين
جانب من تطاول المتابعين

 

فيما تضامن المئات من متابعى "لقاء" ضد هذه الفئة القليلة مطالبين أن تتجاهل هؤلاء المتطفلين وإغلاق التعليقات، حيث قال أحد المتابعين: "ميستهلش تركزى مع النوعية دى، والله انتى جميلة وكل الناس بتحبك فعلا"، فيما قالت أخرى: "متزعليش ولا تهتمى، ناس فاضية ونفوسهم وحشة".

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تضامن عدد من المتابعين مع لقاء

 وكانت لقاء الخميسى، صرحت مؤخرا قالت الممثلة لقاء الخميسى، إنها لا تجيد القيام بأدوار الإغراء فى التمثيل، مشددة على أنها لم تقوم بمثل هذه المشاهد فى السابق مطلقاً، وقالت خلال برنامج "حفلة 11" مع سمر يسرى:"أنا بتكسف ومش بعرف أعمل أدوار إغراء.. حبيبى يا جوزى والله غلبان جداً "، لافتة إلى أن مثل هذه المشاهد تتطلب أمور لا تجيدها.

 

 

وأشارت لقاء الخميسى، خلال اللقاء، أن والدتها "آشورية" ومازالت مرتبطة بالحضارة واللغة الآشورية، كاشفة أن الآشورية حضارة كبيرة لديهم لغة وتاريخ مثل الفراعنة، وتابعت: "أنا نص مصرية ونص آشورية.. وأكثر ما يميز الحضارة المصرية والآشورية أن دماغهم صعبة أوى وأقوياء جداً وعلى النقيض جداً يعمهم الحنين.. أنا بسمع الأغانى الآشورية بس مش بعرف أغنى معاهم".

 

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وأجابت لقاء الخميسى، على سؤال "هل أنت مظلومة فى الوسط الفنى أم لا؟"، قائلة: "زمان كنت بحس أنى مظلومة لكن الآن لا.. كلما كبر الشخص ونضج تتغير نظرته فى الحياة.. فى النهاية ربنا ضهر كل الناس".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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