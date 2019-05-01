شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد كواليس محمد رمضان وماجد المصرى وابنته فى مسلسل "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أسرة مسلسل "زلزال"، للنجم محمد رمضان تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل والمنتمية للحلقات الأولى، لسرعة تسليمها خاصة مع قرب حلول الشهر الكريم، وينشر ”الخليج 365”، مجموعة من الصور الخاصة بكواليس تصوير المسلسل، المقرر عرضه حصريا على شبكة قنوات DMC. لميا كرم ومحمد رمضان في كواليس مسلسل زلزال Advertisements ويظهر فى الصور الفنانون محمد رمضان وماجد المصرى ومنى عبد الغنى، والوجوه الشابة هنادى مهنى ولمياء كرم.

لميا كرم ومحمد رمضان مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

لميا كرم وماجد المصرى ومنى عبد الغنى

لميا كرم ومنى عبد الغنى والمخرج إبراهيم فخر

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