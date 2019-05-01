شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من كواليس "خرج ولم يعد" .. ليلى علوى تحتفل بعيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت ليلى علوى مرحلة النجومية الفنية فى وقت مبكر جدا من مشوارها الفنى، حتى أصبحت واحدة من أهم نجمات جيلها، وربما الأجيال التالية، حيث عملت مع كبار المخرجين فى مصر، ومن أبرزهم الراحل محمد خان وشريف عرفة، وأيضا الراحل يوسف شاهين.

وبطريقة خاصة جدا، احتفلت النجمة ليلى علوى بعيد العمال، عبر صورة نشرتها من كواليس فيلم "خرج ولم يعد" الذى أخرجه محمد خان، حيث نشرت صورة لأبطال العمل وعلقت عليها "كلنا عمال، حتى المرأة عاملة في بيتها، وكلنا عمال في جميع المجالات، وأتذكر بالأخص فيلم "خرج ولم يعد" للمخرج الراحل محمد خان كله اتصور فى الغيطان فى بنها خارجى نهار وليل والفيلم خلص فى ٤ أسابيع"



كواليس فيلم خرج ولم يعد

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وتابعت "عشان كلنا كنا بنشتغل حبا فى صناعة السينما وده سبب إن الفيلم لسه عايش لحد النهاردة ... لأن السينما من أهم الصناعات للدول، وأنا شخصياً اتعلمت منهم حاجات كتير ومازلت اتعلم .. تحية لكل العاملين بضمير وشرف وفخر في كل المجالات"

الفيلم شارك فيه كل من النجم الكبير فريد شوقى، ويحيى الفخرانى، وتوفيق الدقن، وعايدة عبد العزيز، واحسان الشريف، وعلى حسنين، وتم انتاجه فى عام 1984، وكتبه عاصم توفيق، وهو أحد أهم الأعمال السينمائية التى قدمها الراحل محمد خان للسينما المصرية .

الفيلم شارك فيه كل من النجم الكبير فريد شوقى، ويحيى الفخرانى وأحمد عبد العزيز، وتوفيق الدقن، وعايدة عبد العزيز، وتم انتاجه فى عام 1984، وكتبه عاصم توفيق.