شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طرح التريلر الرسمى لأول 15 حلقة من مسلسل "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سنيرجى، التريلر الرسمى لأول 15 حلقة من مسلسل "الواد سيد الشحات" المقرر عرضه فى موسم سباق رمضان الدرامى، حسبما قالت هنا الزاهد عبر حسابها.

وظهرت من خلال التريلر العديد من الأحداث منها الرجوع عبر آلة الزمن إلى عصر الفراعنة كذلك محاكاة فيلم إبراهيم الأبيض بجميع شخصياته، كما ظهر الفنانين حميد الشاعرى وأكرم حسنى ومحمد ثروث كضيوف شرف فى أحداث المسلسل.





ويواصل النجم أحمد فهمى تصوير حلقات المسلسل بشكل مكثف يومياً وبدون إجازات، لاسيما أنه انتهى من تصوير 21 حلقة فى العمل، ومن المقرر أن يستمر فى تصوير باقى الحلقات حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وانتهى فهمى، السبت الماضى، من تصوير مشاهد حلقة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، والتى تظهر كضيفة شرف فى العمل، وتم تصوير المشاهد على مدار يومى الخميس والسبت، وذلك داخل ديكور أحد الفيلات، ويستكمل تصوير باقى الحلقات التى تشهد ظهور عدد آخر من النجوم كضيوف شرف.

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ويواصل أحمد تصوير المسلسل على قدم وساق قبل حلول شهر رمضان، مع الاستمرار فى عمليات الدعاية حيث طرحت شركة سينرجى على البرومو الشخصيات العديدة التى يجسدها أبطال العمل، سواء الفرعونى أو الهندى أو الصعيدى وفضائيين، وكذلك لاعبى كرة سلة والعودة إلى فترة التسعينيات، كما تم طرح بوسترات دعائية ظهر فيها أبطال العمل الثلاثة.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، إخراج أحمد الجندى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن "توتا" إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، بيومى فؤاد، حميد الشاعرى، محمد ثروت، أحمد فتحى وآخرين.