شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ياسر جلال متهم فى جريمة قتل بالبرومو الرسمى لـ" لمس أكتاف " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى البرومو الرسمى لمسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال والذى يتم تصويره حالياً على قدم وساق، المقررعرضه فى شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على شبكة قنوات cbc، وكشف البرومو عن بعض الخطوط العريضة للموضوع الذى يناقشه العمل.

وتدور أحداث المسلسل حول "أدهم عبد الجابر" المصارع الطموح والقوي والذى فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن، بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية، وعندما يقررالتوبة، يواجه مشكلات كبرى مع عصابات كبيرة،

مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.

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