هكذا ظهر يوسف شعبان في احتفالات أعياد الربيع

طمأن النجم الكبير يوسف شعبان جمهوره ومحبيه بالوطن العربي على حالته الصحية التي تدهورت مؤخرًا، وظهر خلال الفترات الماضية وهو بصحبة عدد من أصدقائه خلال نزهة قضاها معهم احتفالاً بأعياد الربيع.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للنجم الكبير يوسف شعبان صاحب الـ 87 عامًا وهو في حالة صحية جيدة، ويبدو أنه قد تجاوز أزمته الصحية الشديدة التي ألمت به مؤخرًا، وحرص النجم الكبير على التقاط عدد من الصور التذكارية مع أصدقائه الذين كان يحتفل معهم بأعياد الربيع، وكان بينهم الفنانة مونيا، والتي قدمت من قبل مسلسل عائلة الحاج متولي، الذي قام ببطولته النجم الراحل نور الشريف.

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وتفاعل الكثيرون من محبي يوسف شعبان مع صوره، وأشادوا بزيادة وزنه، وأعربوا عن سعادتهم بانتهاء أزمته الصحية.

الجدير بالذكر أن النجم يوسف شعبان من المقرر أن يبدأ في تصوير مسلسله الجديد «بالحب هنعدي» الذي سيعود من خلاله للشاشة الصغيرة، بجانب النجمة سميرة أحمد، ومجموعة من نجوم الدراما المصرية الكبار، من بينهم حسن يوسف، وخالد زكي، وحسين فهمي.

يشار إلي أن آخر أعمال يوسف شعبان كان فيلم المشخصاتي 2، الذي شارك في بطولته بجانب تامر عبدالمنعم.