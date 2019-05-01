أحمد فهمي يشنّ هجومًا على زملائه نجوم دراما رمضان.. فما السبب؟

شنّ الفنان والمطرب أحمد فهمي هجومًا حادًا على بعض نجوم رمضان، الذين يشاركون بأعمالهم الفنية خلال الموسم المقبل من الشهر الكريم.

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وغرّد منذ قليل، من خلال حسابه على «تويتر»: «‏مش قادر أستوعب ليه كل ممثل أو ممثلة بيحاول يصدّر على السوشيال ميديا إنه رقم ١ من قبل عرض المسلسلات.. حتى لو ده صح.. مش لازم تكسر اللي حواليك وتقلل منهم».

وأضاف: «المنافسة حلوة، وكل ما يكون فيه أعمال حلوة يكون أحسن.. في أي حتة في العالم كله بيتمنى النجاح للمنافس إلا عندنا!!‎».