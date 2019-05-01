شاركت الإعلامية مريم أمين جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستقرام، بصورة ظهرت من خلالها بصحبة عدد من أصدقائها، وكان بينهم الإعلامي شريف مدكور، الذي يستعد لإجراء عملية جراحية خلال الفترة المقبلة، بعد أن أعلن إصابته بسرطان القولون.
وظهر شريف مدكور بقصة جديدة أجراها منذ أيام، وكانوا في إحدى الحدائق الخاصة بمنزل أحدهم، وعلقت مريم أمين على الصورة وقالت: « كل سنة وإنتو طيبين».
اقرئي أيضا : وصلة رقص لدينا الشربيني، في حفل عمرو دياب بالجونة
يشار إلى أن شريف مدكور، قد أعلن أنه سيجري العملية بأحد المستشفيات الحكومية بمصر، وأنه قرر هذا بعد أن اتفق مع الدكتور أحمد عبدالعزيز، وأعرب عن ثقته الكبيرة في أطباء مصر وثقافتهم الكبيرة، والاستعدادات الجيدة التي رآها بالمستشفى.
وأعرب أيضاً عن سعادته البالغة بحالة الحب التي رآها في عيون جمهوره ومحبيه وزملائه بالوسط الإعلامي ومشاهير الوسط الفني، وقال في العديد من التصريحات، إنه تفاجأ بهذا الكمّ من حب الجمهور، وأن ثقته بالله ثم دعوات جمهوره، ستساعده على تخطي هذه المحنة.
يشار إلى أن شريف مدكور قام بتصوير عدد من الحلقات خلال الفترة الماضية؛ لعرضها خلال شهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا احتفل شريف مدكور في شم النسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.