هكذا احتفل شريف مدكور في شم النسيم

شاركت الإعلامية مريم أمين جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستقرام، بصورة ظهرت من خلالها بصحبة عدد من أصدقائها، وكان بينهم الإعلامي شريف مدكور، الذي يستعد لإجراء عملية جراحية خلال الفترة المقبلة، بعد أن أعلن إصابته بسرطان القولون.

وظهر شريف مدكور بقصة جديدة أجراها منذ أيام، وكانوا في إحدى الحدائق الخاصة بمنزل أحدهم، وعلقت مريم أمين على الصورة وقالت: « كل سنة وإنتو طيبين».

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يشار إلى أن شريف مدكور، قد أعلن أنه سيجري العملية بأحد المستشفيات الحكومية بمصر، وأنه قرر هذا بعد أن اتفق مع الدكتور أحمد عبدالعزيز، وأعرب عن ثقته الكبيرة في أطباء مصر وثقافتهم الكبيرة، والاستعدادات الجيدة التي رآها بالمستشفى.

وأعرب أيضاً عن سعادته البالغة بحالة الحب التي رآها في عيون جمهوره ومحبيه وزملائه بالوسط الإعلامي ومشاهير الوسط الفني، وقال في العديد من التصريحات، إنه تفاجأ بهذا الكمّ من حب الجمهور، وأن ثقته بالله ثم دعوات جمهوره، ستساعده على تخطي هذه المحنة.

يشار إلى أن شريف مدكور قام بتصوير عدد من الحلقات خلال الفترة الماضية؛ لعرضها خلال شهر رمضان.