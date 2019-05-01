شريف مدكور يكشف تفاصيل جديدة حول مرضه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مداخلة للإعلامي شريف مدكور في إحدى الفضائيات المصرية، طمأن من خلالها جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، وتحدث عن تفاصيل العملية الجراحية التي سيجريها خلال الأيام المقبلة، وأعرب عن سعادته البالغة بتفاعل الكثيرين من جمهوره مع خبر مرضه، وقال: «الحمد لله إن الواحد شاف حبهم ده وهو حي».

وأشار إلى أنه اتفق مع الطبيب أحمد عبدالعزيز؛ لإجراء جراحة استئصال الورم الذي قدر حجمه بـ3 سم، وأعلن شريف مدكور أنه سيجري العملية بمستشفى حكومي مصري، وذلك لأنه يثق في قدرة الأطباء في مصر، وأكد أنه رفض الكثير من الاقتراحات التي تلقاها للسفر خارج مصر.

وتطرق إلى مرضه وكيفية تعرفه على إصابته بالسرطان، وقال إنه تعرض لنزيف، وعندما قام بإجراء الفحوصات الطبية، تبين أنه مصاب بسرطان القولون، وبعدها توجه للمستشفى وجلس مع الأطباء لمعرفه طبيعة مرضه، وما الذي سيجريه.

وأضاف: «أنا مش تعبان عشان آخد إجازة، مش حاسس بألم دلوقت.. سألت الدكتور هل أنت مستعجل على العملية ولا ينفع تستنى 10 أيام أخلص شغلي؟ قالي ينفع.. فأجلناها لبداية رمضان».

Advertisements

وسيرقد شريف بالمستشفى عدة أيام بعد إجراء العملية للاطمئنان على حالته الصحية.



شاهدي الفيديو :

https://www.facebook.com/watch/?v=591665548003166