سمير صبري يعلق بعد تعرضه لحادث تصادم غريب: "الموت حولينا واحنا مش حاسين"

كشف الفنان سمير صبري تفاصيل حالته الصحية، بعد تعرضه لحادث سير خطير.

وقال إنه كان جالساً داخل سيارته في إحدى الإشارات، واصطدمت بسيارته سيارة من الخلف بسرعة كبيرة، جعلت سيارته تصطدم بسيارة أخرى من الأمام؛ متابعاً: «لولا ستر ربنا، كانت العربية اتقلبت».

وأضاف صبري، أنه تعرض لبعض الكدمات في مناطق متفرقة من جسده، وبالأخص في قدمه التي أجرى بها عملية جراحية منذ فترة؛ موضحًا أنه أجرى بعض الإسعافات الأولية، وتوجه مباشرةً إلى منزله.

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وعلق صبري على الحادث قائلاً: «كنت هموت وأنا واقف في إشارة مرور.. عشان كدا أنا تأكدت أن الموت قريب مننا جداً».

وفي سياق اَخر، يشارك الفنان سمير صبري في فيلم «محمد حسين»، مع الفنان محمد سعد، ويجسد خلاله دور فنان عاش في الخارج أكثر من 30 عامًا، وعندما عاد لمصر وجد المجتمع والسلوك قد تغير تمامًا للأسوأ، وهو الأمر الذي جعله ينوي السفر مرة أخرى، ولكن في اللحظات الأخيرة يقرر البقاء لتغيير المجتمع للأفضل.