حسين أبو حجاج : شائعة وفاتي أمر سخيف وحالتي الصحية بخير

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية، عقب انتشار خبر وفاة الفنان الكوميدي حسين أبوحجاج، والذي حرص على نفي هذا الخبر بنفسه، وأكد في تصريحات صحفية، أن حالته الصحية بخير، ولم يتعرض لأي أذًى، وأنه لم يتعرض لأية حادثة كما تردد، وأن شائعة وفاته المتكررة أصبحت شيئاً سخيفاً للغاية، وأنه لا يعلم من وراء ترويج هذه الشائعات.

وأوضح أنه تفاجأ بانتشار هذه الشائعة العام الماضي أيضاً، وخرج لينفي كل ما تردد وقال: «أنا عايش وزي الفل الحمد لله».

اقرئي أيضا : وصلة رقص لدينا الشربيني، في حفل عمرو دياب بالجونة

وأشار إلى أنه مستمر في تصوير مشاهده بمسلسل طلقة حظ، مع الفنان مصطفى خاطر، والفنانة آيتن عامر، وأعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا العمل، الذي قال عنه إنه يحمل وجبة كوميدية مميزة للجمهور خلال الموسم الرمضاني المقبل.

يشار إلى أن مسلسل طلقة حظ، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم، من بينهم: هبة مجدي، وإنعام سالوسة، وأحمد ماهر، ومحمد أنور، وخال أنور، وحسني شتا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.