دومينيك تكشف كواليس تصويرها «سَمع هُس» في صعيد مصر

‎نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، مقطع فيديو لها وهي تغني أغنية «سَمع هُس» من إحدى حفلات الزفاف التي أحيتها مؤخرًا في صعيد مصر، مرفقة بمشاهد واقعية جميلة من الفرح، ونال الفيديو والأغنية إعجاب جمهورها، حيث بدت فيه «دومينيك» بطبيعتها وهي تحيي فرح صديقيها المخرج مينا عدلي وماريان.

‎‎وبدت «دومينيك» في مشاهد طبيعية على مركب على النيل، حيث قرر المخرج وزوجته القيام بجولة سياحية مع دومينيك في أجمل مواقع المنيا الصعيد. هذا وسبق أن صورت دومينيك حلقات لبرنامجها حول العالم في قرى الصعيد، وأبدت إعجابها الكامل بطريقة العيش وجمال الطبيعة وعراقة العوائد والتقاليد فيه، إضافة إلى حبها لمصر بلد الفن.

ونشرت «دومينيك» الفيديو على صفحتها بـ«فيسبوك»، وعلّقت قائلة: «كُن أول حد يشوف أغنيتي سَمع هُس.. مشاهد فرح حقيقي في الصعيد يوم فرح المخرج، كل حاجة فيه واقعية، إخراج مينا عدلي (العريس)».

وتابعت: «قصة كاملة وراء التصوير ده.. المخرج مهووس بالشغل، كان مُصرّ يصور حتى في يوم فرحه، وتاني يوم حب يأخذنا لمشوار نشوف المناظر الحلوة في الصعيد في المنيا، كان أسبوع جميل انبسطنا في الأجواء الجميلة في بلاد طيبة، مصر القديمة، وانتوا طبعًا عارفين أنا بحب مصر قد إيه وبحب كل حاجة فيها.. أكيد شكر خاص للعروسة الحلوة ماريان، والعريس الشهم مينا».

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يذكر أن أغنية «سَمع هُس» من كلمات رامي أمين، ألحان أحمد مصطفى & جيتار أصلان، وتوزيع عبدو صادو.



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