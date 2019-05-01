هكذا احتفلت نرمين الفقي بعيد الربيع

شاركت النجمة نرمين الفقي جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على إنستقرام، بمجموعة من الصور ظهرت من خلالها بإحدى القرى السياحية التي تطل على أحد السواحل؛ حيث قضت هناك عدة أيام تحتفل من خلالها بأعياد الربيع، مع عدد من أصدقائها المقربين.

وظهرت نرمين الفقي في الصور مع عدد من أصدقائها بأكثر من شكل مختلف، ونالت الصور إعجاب الكثيرين من محبيها، الذين أشادوا بإطلالاتها المميزة والمختلفة.

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال النجمة نرمين الفقي كان مسلسل «أبو العروسة»، الذي شاركت في بطولته بجانب مجموعة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم: سوسن بدر، وسيد رجب، ومحمد عادل، ومدحت صالح، وخالد كمال، وأحمد صيام، وصفاء الطوخي، ومحمود حجازي، وحققوا من خلاله نجاحاً كبيراً للغاية على المستوى الجماهيري والنقدي، وكان سبباً كبيراً للمّ شمل الأسر المتفرقة من جديد.

يشار إلى أن نرمين الفقي استطاعت خلال الفترات الماضية، أن تكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها الشبابي الدائم، بالرغم من تخطي عمرها الـ50، ولكنها دائماً ما تحافظ على لياقتها البدنية وتمارس تمارين رياضية بشكل يومي.