بالفيديو دينا الشربيني ترقص في حفل عمرو دياب

بالرغم من انشغالها بتصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد «زي الشمس»، الذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل، إلا أن الفنانة دينا الشربيني لم تتأخر عن حضور حفل الهضبة عمرو دياب بمدينة الجونة، التي أحياها خلال الأيام الماضية، وحضرها كوكبة من نجوم الفن والإعلام.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطعاً مصوراً للفنانة دينا الشربيني وهي تقدم وصلة رقص بجانب المسرح، الذي كان يقف عليه عمرو دياب على نغمات أغنية بالحب اتجمعنا، كما تداولوا أيضاً صورة لها مع عمرو دياب أمام الطائرة، عقب وصولهم لإحياء الهضبة لحفله بالغردقة.

يشار إلى أن عدداً كبيراً من المشاهير قد حضر حفل الهضبة، من بينهم: غادة عادل، ورانيا يوسف، وتامر حبيب، وأحمد السعدني، وإنجي علي وغيرهم أيضاً.

من المقرر، أن تستكمل دينا الشربيني باقي مشاهد مسلسلها خلال الفترة المقبلة؛ خاصة وأن المخرج سامح عبدالعزيز كثف مشاهد التصوير حتى ينتهي من العمل في الفترة المحددة له؛ حيث إن اعتذار كاملة أبوذكري عن العمل، كان سبباً في توقفه عدة أيام، وتردد أن سبب اعتذار كاملة أبوذكري عن العمل، هو تدخل عمرو دياب في العمل؛ خاصة وأنه مشرف على الموسيقى للعمل.

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