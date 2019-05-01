حلا شيحة تؤكد طلاقها وهذا ما حصل معها في كندا

خرجت الفنانة حلا شيحة عن صمتها وأكدت انفصالها عن زوجها الكندي، يوسف هاريسون أثناء زيارتها الأخيرة إلى كندا نهاية العام 2018.
وقد أكدت حلا أنه وقبل أن تعود إلى مصر، وتعلن العودة للتمثيل، ألقى عليها زوجها يمين الطلاق، ولكن حتى الآن لم يتم تسوية الأمر رسميا بانتظار وصول الأوراق المطلوب توقيعها ليقع الطلاق بشكل رسمي، وطلبت من الجميع احترام خصوصية حياتها الأسرية وعدم التدخل فيها.
تسريب نبأ الطلاق جاء بسبب إصرار والد أطفالها الأربعة، على توضيح أنها "ليست على ذمته" قبل عرض مسلسل "زلزال" أول عمل فني لها بعد العودة إلي عالم الفن، خاصة وان بعض التعليقات على صورها مع النجم محمد رمضان، جاءت قاسية وجارحة للزوج.
يذكر أن الزوجين سيتشاركان حضانة الأطفال خديجة وهنا، وعائشة، واحمد سيتم تقسيمهم بينهمت فيحتفظ كل طرف بطفلين، وبالفعل يتواجد أحمد وعائشة برفقة الأم بينما خديجة وهنا لا زالتا برفقة الأب لأنهما الأكبر عمرا، على أن يلتئم شمل الأشقاء بعد انتهاء العام الدراسي.
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