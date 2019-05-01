ممثلة سورية تدعو على زوجها بمناسبة "الأيام المفترجة"

قبل أيام من حلول شهر رمضان، شنت الفنانة السورية سارة نخلة هجوما على زوجها الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، بمناسبة "الأيام المفترجة" مؤكدة أن حكم القضاء بطلاقها سيصدر في اقرب وقت.

سارة نخلة كتبت عبر حسابها الخاص بموقع الفيس بوك: بما إن إحنا بأيام مفترجة، حابة أقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيك على الملأ، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل راجل بيمرمط مراته عشان يطلقها، حسبنا الله ونعم الوكيل بكل راجل ما بيخرجش من الجواز بالمعروف، حسبنا الله ونعم الوكيل بكل أم وأب معرفوش يربوا ابنهم إنه يتقي ربنا في بنات الناس وما يضربهاش ولا يقل منها ويحترمها ولا يذلها، حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.

وأضافت: أقسم بالله وحيات ربنا ما زعلانة وكدا كدا أنا هتطلق وأنا واثقة بربنا وواثقة بالقضاء المصري العادل اللي هينصفني قريب جدًا بإذن الله تعالى، وهشوف ورقة طلاقي قريب جدًا جدًا، راح الكتير وفاضل القليل بإذنك يارب، أنا سايبة الملاك يفرد جناحاته براحته عشان لما هتكلم ما بحبش حد يقاطعني.

يشار أن أحمد عبدالله محمود تزوج من سارة نخلة في شهر يناير عام 2015، ولم تثمر زيجتهما عن أي أطفال، وهو من أعلن الطلاق مشيرا إلي وقوع خلافات عديدة بينهما لم يتم حلها، وقال إن الطلاق كان ضرورة، وتبين لاحقا أنه رفض إتمام إجراءات الطلاق رسميا حسب تأكيدات سارة.

وتبادل الثنائي البلاغات أمام النيابة فاتهمت نخلة زوجها بضربها بينما اتهمها هم بالاعتداء والدته بالضرب، وقضت المحكمة في القضيتين بالبراءة، بينما لا زالت قضية "الطلاق للضرر" منظورة أمام محاكم الأسرة المصرية.