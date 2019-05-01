الفنانة الهندية انانيا باندي تقع في حب ممثل شاب

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت الفنانة الهندية أنانيا باندي، التي من المقرر أن تبدأ ظهورها على الشاشة الكبيرة مع فيلم Student Of The Year 2، عن حبها لفارون داوان.

كانت تقارير متنوعة قد تناولت الكثير عن قصة الحب “المزعومة” بين باندي وكارتيك آريان في الأشهر القليلة الماضية. لكن ممثلة Student Of The Year 2، كشفت مؤخرًا عن حبها لفارون داوان.

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في مقابلة مع مجلة Elle، سُئلت الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا عن الممثلين الذين لا يمكنها الانتظار للعمل معهم، أجابت أنانيا، “علياء بهات وكارينا كابور خان، أنا مهووسة بهما، وفارون داوان”.

وقالت ابنة تشونكي بانداي، عن الممثل “هو لطيف للغاية. إنه يعلم أنني في حالة حب معه وهو محرج بعض الشيء”.

ومن المثير للاهتمام، أن كاران Karan Johar كان قد أطلق فارون داوان Varun Dhawan في بوليوود مع فيلمه “Student Of The Year” لعام 2012، والآن بعد سبع سنوات، تتقدم أنانيا بانداي لبطولة الجزء الثاني من الفيلم الشبابي.

يشارك باندي بطولة الجزء الثاني الممثل تايجر شروف Tiger Shroff، والممثلة الصاعدة تارا سوتاريا وهو من إخراج بونيت مالهوترا، هو عبارة عن دراما جامعية متوقع عرضه على الشاشات في 10 مايو.