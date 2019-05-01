ديبيكا بادوكون تكشف عن جنسيتها الحقيقية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا تزال تكهنات حول جنسية النجمة ديبيكا بادوكون تشغل بال الكثيرين من متابعي فنها، أنها ولدت في الدنمارك، لذلك كشف الممثلة مؤخرًا الارتباك بشأن هذا الأمر من خلال الإدلاء بصوتها في انتخابات البرلمان الهندي “لوك سابها” 2019.

أدلت بادوكون يوم الاثنين 28 أبريل بصوتها لانتخابات “لوك سابها” وأشارت بأصبعها التي وقعت به، والمغمور في حبر اللجنة في صورة شاركتها بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ووضعت جانبا التكهنات حول جنسيتها.

كتبت ديبيكا عبر تغريدة “لم يكن هناك أي شك في ذهني حول من أنا أو من أين أنا، لذلك تصويتي في صندوق الانتخابات الهندي دليل ناصع أمام من يشككون في جنسيتي”.

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في مقطع فيديو على الإنترنت، تطالعنا أيضا ديبيكا وهي تجيب عن سؤال حول جنسيتها في حدث صحفي، وقالت: “احمل جواز سفر هندي. من أين تحصل على هذه المعلومات على أي حال.

وعندما سئلت بشأن ولادتها في الدنمارك، قالت ديبيكا: “ولكن لا يزال لدي جواز سفر هندي، هناك الكثير من التعقيدات وانا هندية جدا، ومواطنة فخورة ببلدي”.

وعلى جبهة بوليوود، تواصل ديبيكا استعداداتها لتصوير أحدث أعمالها الفنية “شاباك”، وهو فيلم يتناول السيرة الذاتيه لفتاة هندية شجاعة تغلبت على مشاكلها الاجتماعية.