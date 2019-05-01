صوفيا ريتشى بمظهر جذاب في أخر ظهور لها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت النجمة والعارضة الأمريكية صوفيا ريتشى مؤخراً فى لوس انجلوس بعد عودتها من أجازة طويلة قضتها فى المكسيك بصحبة صديقها سكوت ديسك.

وظهرت النجمة العالمية التي لا يتخطي عمرها 20 عاماً حتي الآن، خلال الصور التي التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي بإطلالة جذابة للغاية، وذلك بعد إجازتها الأخيرة مما يؤكد أنها لن تنفصل عن صديقها سكوت ديسك بعد الأخبار الأخيرة التي أكدت قرب انتهاء العلاقة بين الثنائى وفقاً لعدد من التقارير الفنية العالمية.

وصوفيا ريتشي هي عارضة ازياء أمريكية ولدت في 24 اغسطس 1998 في لوس انجلوس في كاليفورنيا وهي ابنة لاينل ريتشي مغني راب وكاتب الاغاني وهي اخت مصممة الازياء نيكول ريتشي عملت مع عدة دور الازياء ولاقت نجاحا واسعا في مجال عرض الازياء.

وظهرت صوفيا على غلاف مجلة فوج اليابنية واستطاعت جذب وسائل الاعلام لها خصوصا بعد علاقتها مع مغني البوب جاستن بيبر وتدخل سيلينا جوميز وقام بيبر بالغاء حسابة على الانستجرام بسبب التعليقات السلبية على صديقته الجديدة.