تدهور الحالة الصحية لرئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكوني ونقله إلى المستشفى

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تدهورت الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، وتم نقله إلى المستشفى في مدينة ميلانو شمالي إيطاليا.
ووفقا لوكالة أنباء “رويترز”، فإن مصدر مطلع قال: إنه تم نقل سيلفيو برلسكوني البالغ من العمر 82 عاما، إلى المستشفى بعد أن شكا من ألم في بطنه
رئيس الوزراء الأغيطالي الأسبق، كان قد ظهر على إحدى القنوات التلفزيونية، مؤخرا قبيل دخوله المستشفى بوقت قصير، مهاجما رؤساء وزراء بلاده الأخيرين، حيث وصفهم بأنهم عجزوا عن فرض احترامهم على الاتحاد الأوروبي.
بيرلسكوني الذي حكم إيطاليا لمدة 7 سنوات متقطعة، كان قد خضع لعمليات جراحية في السنوات الأخيرة، وفي 2016 أجريت لها جراحة دقيقة في القلب، بعد تعرضه لأزمة قلبية.
السياسي الإيطالي خرج من السلطة عام 2011، وسط فضيحة جنسية ظهرت إلى العلن عام 2011، وهي عبارة عن حفلات جنسية ماجنة اتهم بيرلسكوني بإقامتها في فيلاته الخاصة بميلانو بمشاركة فتيات قاصرات في 2010، وأطلق عليها “حفلات بونغا بونغا”.
وأدين برلسكوني في البداية، لكن تمت تبرئته بعد ذلك بعد أن حكم قاض بأنه لم يكن يعرف أن هؤلاء الفتيات قاصرات.
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