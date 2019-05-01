رعب في اليابان بعد تهديد حياة حفيد الإمبراطور أكيهيتو.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رفعت الشرطة اليابانية حالة التأهب الأمني حول الأمير هيساهيتو، حفيد الإمبراطور الياباني أكيهيتو – الذي تنازل عن العرش مؤخرا - بعد العثور على آلة ذات نصلين بالقرب من مقعده الدراسي في المدرسة.

صحيفة The Asahi Shimbun اليابانية نقلت عن مسئولين في المدرسة الإعدادية التابعة لجامعة أوتشانوميزو قولهم” إنه عُثر على سكينتي مطبخ، مطليتين باللون الوردي وملصقتين بطرفَي عصا وموضوعتين قرب مقعده.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، وتوضع أسماء الطلبة على المقاعد في المدرسة المرموقة، التي يدرس فيها الأمير البالغ من العمر 12 عاماً، وهو الحفيد الذكر الوحيد للإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو، ما يجعل تحديد مقعد الأمير سهلاً، بسبب السلاح الغريب الموجود بجانبه.

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قسم شرطة العاصمة طوكيو ذكر أن كاميرات المراقبة التقطت صوراً لرجل في منتصف العمر يدخل المدرسة قُبيل العثور على الآلة الحادة، وكان هذا الرجل يرتدي خوذة وملابس زرقاء وعرَّف نفسه بأنه عامل بناء، بينما كان الأمير هيساهيتو في فصل آخر في المبنى في ذلك الوقت.

رئيس جامعة أوتشانوميزو، كيميكو موروفوشي، قال في تصريحات له: إن المدرسة ستُراجع إجراءاتها الأمنية بعد هذا الحادث، وتقدم بالاعتذار الشديد وأبدى قلقه البالغ بسبب الحادث، مؤكدا أن الجامعة ستراجع كافة الإجراءات الأمنية بشكل عاجل، بالتنسيق مع المدرسة الإعدادية، وستعمل على تعزيز أمنها حتى لا يتكرر هذا النوع من الحوادث.

يشار إلى أن إمبراطور اليابان أكيهيتو، كان قد أعلن تنازله عن العرش، ليصبح بذلك أول إمبراطور ياباني منذ قرنين يقوم بخطوة من هذا النوع.