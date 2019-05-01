أول تعليق لحسين أبو حجاج على شائعة وفاته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت خلال الفترة الماضية أنباء عن وفاة الفنان حسين أبو حجاج، أشهر كومبارس في مصر، إثر تعرضه لحادث سير

الفنان المصري خرج عن صمته لينفي صحة هذه الأنباء تماما، حيث أكد أنه بخير وصحة جيدة ولا صحة لكل ما تردد عن تعرضه لحادث سيارة.

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أبو حجاج أضاف أن وفاته شائعة متكررة ولا يعرف مصدرها، وأسباب خروجها في هذا الوقت تحديداً قبل شهر رمضان وفى موسم العمل بالدراما الرمضانية.

وتابع أنه فوجئ بنشر تلك الشائعة المزعجة من جديد، رغم خروج نفس الشائعة بالعام الماضى، قائلاً: “أنا عايش وزي الفل الحمد لله”.

يذكر أن حسين ابو حجاج، يملك في الأساس سلسلة ورش لتصليح وبيع وشراء إطارات السيارات، ساعده الفنان هاني رمزي على دخول عالم الفن ليقدم سلسلة من الأدوار الصغيرة التي يتم الاعتماد فيها على بنيانه الجسدي الضخم، ومن الأفلام التي شارك بها: «صعيدي في الجامعة الأمريكية، الناظر، غبي منه فيه، زكي شان»، كما شارك في كافة أجزاء المسلسل الكوميدي «الكبير أوي».