- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ترددت خلال الفترة الماضية أنباء عن وفاة الفنان حسين أبو حجاج، أشهر كومبارس في مصر، إثر تعرضه لحادث سير
الفنان المصري خرج عن صمته لينفي صحة هذه الأنباء تماما، حيث أكد أنه بخير وصحة جيدة ولا صحة لكل ما تردد عن تعرضه لحادث سيارة.
أبو حجاج أضاف أن وفاته شائعة متكررة ولا يعرف مصدرها، وأسباب خروجها في هذا الوقت تحديداً قبل شهر رمضان وفى موسم العمل بالدراما الرمضانية.
وتابع أنه فوجئ بنشر تلك الشائعة المزعجة من جديد، رغم خروج نفس الشائعة بالعام الماضى، قائلاً: “أنا عايش وزي الفل الحمد لله”.
يذكر أن حسين ابو حجاج، يملك في الأساس سلسلة ورش لتصليح وبيع وشراء إطارات السيارات، ساعده الفنان هاني رمزي على دخول عالم الفن ليقدم سلسلة من الأدوار الصغيرة التي يتم الاعتماد فيها على بنيانه الجسدي الضخم، ومن الأفلام التي شارك بها: «صعيدي في الجامعة الأمريكية، الناظر، غبي منه فيه، زكي شان»، كما شارك في كافة أجزاء المسلسل الكوميدي «الكبير أوي».
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لحسين أبو حجاج على شائعة وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.