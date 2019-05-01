شقيقة ديانا كرازون بعد وفاة راغد قيس: ظلمتني وتأذيت كثيرًا منك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة الأردنية زين كرازون، شقيقة الفنانة ديانا كرازون، رسالة للناقد اللبناني راغد قيس، صاحب صفحة «شرطة المشاهير»، على موقع «إنستجرام».

زين كرازون، قالت عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «اللهم لا شماتة وربنا خير منتقم من الظالمين».

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وسرعان ما قامت زين كرازون، بحذف تغريدتها وكتبت رسالة أخرى عبرت فيها عن مسامحتها له قائلة: «بالرغم إنك كتير كنت قاسي علي وحكيت هلى عرضي وشرفي وظلمتني وتأذيت كتير منك واجب كتير ليالي علي وأنا ببكي من ظلمك وقسوتك وهتك العرض الذي تعرضت إلو منك ومن التعليقات.. بس أنا مسامحتك دنيا وأخرة والله يرحمك ويصبر أهلك».

يذكر أن راغد قيس، اشتهر بنقده اللاذع لنجوم الفن خاصة في لبنان والوطن العربي، ورغم ذلك إلا أن عدد كبير من النجوم حرص على نعيه بسبب ظروف وفاته المفاجئة.

وتوفى راغد قيس، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الشهور الماضية دخل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة، وبها توفى وشكل خبر وفاته صدمة كبيرة صدمة كبيرة لنجوم الفن بلبنان.