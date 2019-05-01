حورية فرغلي توضح حقيقة خلافها مع فيفي عبده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت في الأيام الأخيرة، العديد من الأخبار التي تفيد بنشوب خلافات شديدة بين الفنانة المصرية فيفي عبده، والفنانة حورية فرغلي، بعد تغير اسم مسلسل «ياسمينا»، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل إلى «مملكة الغجر».

الفنانة حورية فرغلي، ردت على هذه الأخبار خلال تصريحاتها لبرنامج «The Insider بالعربي»، والمذاع عبر فضائية «دبي»، قائلة، إن تغير اسم المسلسل، لأن اسم ياسمينا، رومانسي جدًا وتفاصيل العمل ليست كذلك.

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وعن الخلافات بينها وبين الفنانة فيفي عبده، أكدت أن العلاقة بينها وبين فيفي عبده، جيدة جدًا من قبل العمل، ومريحة جدًا وأنها تحبها على المستوى الشخصي، كما أنها لا تتردد في المساعدة وتقف إلى جانب الممثلين، وخلال التصوير لو وجدت المشهد به خلل في بعض الأداء توضح للممثلين.

وأكد المخرج عبدالعزيز حشاد، تصريح حورية فرغلي، عن سبب تغيير اسم المسلسل قائلًا، إنه بعد البحث مؤخرًا عن اسم المسلسل وجد أنه مسلسل تركي شهير جدًا يحمل نفس الإسم، فلذا اختار المؤلف محمد الغيطي اسم “مملكة الغجر”، لأنه مناسب لقصة العمل.

مسلسل «مملكة الغجر»، بطولة فيفي عبده، حورية فرغلي، سامح الصريطي، أحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد، ومن تأليف محمد الغيطى وإخراج عبدالعزيز حشاد.