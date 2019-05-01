بعد أزمة زواجها الأخيرة.. أنغام توجه رسالة لجمهورها من على مسرح دار الأوبرا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة المصرية أنغام، جمهور حفلها الأخير الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، بمناسبة احتفالات الربيع وشم النسيم، بالحديث عن حياتها الخاصة وذلك للمرة الأولى خلال حفلاتها.

أنغام، قالت في بداية حفلها: «أوقات بتيجي عليا لحظات باحس إني مش محظوظة وبتعدي عليا أيام صعبة، النهاردة سعيدة قوي وأنتوا معايا في الحفلة عرفت أني محظوظة جدا، أتأكدت الحمد لله، ودي الرسايل بتاعت ربنا اللي بيبعتها عشان يطمنك».

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وكانت أنغام، قد تعرضت خلال الفترة الماضية للعديد من الانتقادات بعد زواجها المفاجئ من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ووجهت إليها العديد من التهم منها خطف الرجل من زوجته وأم أولاده.

كما نالتها طليقته بالعديد من التصريحات القاسية، حول نشوب قصة حب بينها وبين زوجها السابق خلال تسجيل أغاني ألبومها الأخير في الأستوديو الذي تملكه معه.

كما لم تسلم أنغام، من بعض التصريحات القاسية، من قريبة زوجة والدها، والتي اتهمتها بإهمال نجل شقيقتها الراحلة غنوة، وكذلك شقيقها المعاق أحمد، وهو الأمر الذي نفته زوجة والدها مؤكدة ان كلام قريبتها الهدف منه نيل الشهرة من وراء أنغام فقط.