بعد أنباء مقتله.. تعرف على السبب الحقيقي لوفاة الناقد الفني راغد قيس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت في الساعات الأخيرة العديد من الأخبار حول اغتيال الناقد اللبناني راغد قيس، صاحب صفحة “شرطة المشاهير”، على موقع “إنستجرام”، والتي اشتهرت بنقد الفنانين في لبنان والوطن العربي.

نفت مصادر مقربة من الشاب الراحل، الأخبار التي نشرت حول وفاته وكشفت تفاصيل الشهور الأخيرة في حياته والتي أصيب فيها بارتفاع درجات الحرارة، ومن بعدها تم نقله للمستشفى، وساءت حالته حتى توقفت رئتيه عن العمل وظل على التنفس الصناعي حتى رحل.

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يذكر أن رحيل راغد قيس، تسبب في صدمة كبيرة لنجوم لبنان والذين حرصوا على نعيه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك رغم انتقاده الدائم لهم.

كما كانت وفاة راغد قيس، سببًا لشماتة عدد كبير ممن سبق وانتقدهم ومنهم الإعلامية الكويتية مي العيدان، والتي أكدت في منشور لها انها لن تسامحه بسبب انتقاده لها كما أنها ستقف أمام الله وتطالبه بالقصاص منه.

أما الفنانة اللبنانية إليسا، فنسيت انتقاده الدائم لها وقامت بنعيه مؤكدة أننا ننحني جميعًًا أمام الموت، وطلبت له الرحمة وأعلنت مسامحتها له.