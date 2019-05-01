النحس يطارد دينا الشربيني بسبب «زي الشمس»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة
تواجه الفنانة المصرية دينا الشربيني، أزمة جديدة بسبب مسلسل «زي الشمس»، والذي تخوض به أول بطولة مطلقة لها في السباق الرمضاني المقبل.
دينا الشربيني، تواجه أزمة جديدة مع الفنانة نجلاء بدر، وذلك بعد قيامها بتصوير بعض المشاهد داخل مقبرة عائلتها دون الرجوع إليها، واكتشافها الأمر من خلال برومو المسلسل الذي عرض مؤخرًا.
وذكرت بعض الأخبار أن نجلاء بدر، قررت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صناع العمل، وذلك على الرغم من تأكيدهم أن ما حدث غير مقصود، وأنه تم الاتفاق مع حارس المقبرة للتصوير بها وهو لم يمانع وظنوا وقتها أنه قام بإبلاغها.
وهذه لم تكن الأزمة الوحيدة التي واجهت المسلسل مؤخرًا فبعض طرح الأفيش الرسمي للمسلسل أبدى الفنان السوري جمال سليمان غضبه من وضع صورته في أخر الملصق الدعائي للأفيش وتصدر دينا الشربيني، لكل نجوم العمل وهو الأمر الذي اعتذر منه صناع العمل مؤكدين أن هذا ليس البوستر النهائي.
كما واجه المسلسل أزمة كبير في بداية تصويره بسبب انسحاب المخرجة كاملة أبو ذكري، من العمل بسبب تدخلات دينا الشربيني في أمور من اختصاص المخرج فقط رغم عدم درايتها بالإخراج، وأنقذ المخرج سامح عبدالعزيز الأمر بتوليه عملية الإخراج.
مسلسل “زي الشمس” تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن المسلسل الإيطالي sisters، وهو من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، سوسن بدر، وجمال سليمان، وريهام عبدالغفور، وعدد كبير من النجوم.
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