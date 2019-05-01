أحمد السقا يبهر جمهوره بقفزة خطيرة من على الحصان.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد السقا، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بفيديو له خلال تدربه على الفروسية بالحصان.

وظهر أحمد السقا، خلال الفيديو وهو ينفذ قفزة خطيرة من على الحصان تجاوز بها عدد من الحدود الخاصة بسباقات الفروسية، وحصد الفيديو على العديد من تعليقات متابعيه الذين أثنوا على شجاعته.

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من ناحية أخرى يشارك أحمد السقا، في السباق الرمضاني، بمسلسل «ولد الغلابة»، والذي تدور قصته حول، رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للإتجار في المخدرات.

المسلسل من بطولة أحمد السقا، وإدوارد، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وفايق عزب، وعبدالرحيم محسن، وصفاء الطوخي؛ وغيرهم من نجوم الفن.

يذكر أن الفنان أحمد السقا، من النجوم الذي يمتلكون مزرعة خيل، ويحرص على الاهتمام بها بنفسه، ودائمًا ينشر صور وفيديوهات وهو يمارس رياضة الفروسية.