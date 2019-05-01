بعد دخولها المستشفى.. رغدة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة السورية رغدة لأزمة صحية دفعتها للذهاب إلى المستشفى لإجراء عدد من الفحوصات الطبية، لدى دكتور القلب جمال شعبان، وهو ما أثار قلق جمهورها وتساءلوا عن طبيعة مرضها.

الفنانة السورية خرجت عن صمتها لتكشف تفاصيل مرضها، حيث طمأنت جمهورها نافية إصابتها بمرض خطير في القلب كما تردد، وأن الأمر لا يتعدى إصابتها بإجهاد شديد.

رغدة قالت: “كل ما في الأمر أنني شعرت ببعض الإجهاد لذلك كان لا بد أن أخضع لبعض الفحوصات للإطمئنان على نفسي، والطبيب المعالج لي أبلغني أنني بخير وأن الأمر لا يستدعي أي قلق”.

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وأضافت أن الطبيب أكد لها أن ما حدث لها نتيجة للمجهود الذي بذلته الفترة الماضية، لافتة إلى أن هذه الوعكة كشفت لها حب الناس لها، حيث قالت: “هذه الوعكة الصحية كشفت حب الكثير لي ولكني بخير الآن ولا أعاني من أي مرض خطير بالقلب”.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة قد نشرت صورة جمعتها برغدة، خلال الحلقة التي سجلتها معها في الموسم الجديد من برنامج “شيخ الحارة”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

بسمة كتبت: “الف سلامه عليكي وربنا يقومك بالسلامة..برجاء الدعاء للفنانة رغده التي اصيبت بوعكه صحيه تحتاج الدعاء ..سلامتك من الآه”.

ومازحت جمهورها بتأكيدها أنها ليست السبب في وعكة رغدة الصحية، حيث قالت: “والله يا جماعه ما جيت جنبها دانا حتي دلعتها ف الحلقه لانها كانت تعبانه وصعبت عليا”.