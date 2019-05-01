نجل عادل إمام يكشف حقيقة حالة والده الصحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت أنباء مؤخرا عن تعرض الفنان الكبير عادل إمام، لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ونقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة في سرية تامة.

المخرج رامي إمام، نجل عادل إمام ، نفى صحة كل ما تردد عن حالة والده الصحية، مؤكدا أن عادل إمام بخير، وسيستأنف تصوير مسلسل “فلنتينو” خلال شهر مايو الجاري، على أن يعرض المسلسل بعد شهر رمضان من دون تحديد موعد للعرض.

Advertisements

المخرج المصري أكد أن الكلام الذي أشيع أن والده دخل أحد المستشفيات بشكل سري لا أساس له من الصحة، وأنه لم يغادر منزله إطلاقاً.

وكانت قد ترددت الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية عن تعرض الزعيم عادل إمام، لوعكة صحية شديدة نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة في سرية تامة، فيما فرضت أسرته سراجًا من السرية على وضعه الصحي، كما أنها رفضت زيارة العديد من أصدقائه المقربين خلال الفترة الماضية.

يذكر أن عادل إمام، كان من المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «فالنتينو»، لكن توقف العمل بشكل مفاجئ ليعلن صناعه خروجه من السباق بشكل رسمي رغم تصوير 40% من أحداثه، ولم يعلن صناع العمل موعد نهائي لاستئناف تصويره أو موعد عرضه، وهل سيشارك في السباق الرمضاني 2020 أم سيتم عرضه خارج السباق.