عمرو يوسف وكندة علوش في لحظات خاصة مع ابنتهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يستمتع الفنان المصري عمرو يوسف بأبوته لابنته الأولى «حياة»، ويحاول أن يقضي معها وقتا كافيا بسبب انشغاله بالتصوير.

الفنانة السورية كندة علوش نشرت صورة جديدة لها مع زوجها وكانت معهما ابنتهما، وعكست الصورة مدى تعلق الاثنان بالضيف الجديد عليهما، وحبهما الشديد لابنتهما.

كندة تمنت من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام» أن يبارك الله في ابنتها في كل الأطفال، وعبرت عن اشتياقها لجمهورها.

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عمرو يوسف يقوم حاليا بتصوير الجزء الثاني من قبلم «ولاد رزق»، والذي يشارك ببطولته أحمد عز، أحمد داوود، وأحمد الفيشاوي، ويخرجه طارق العريان.

الفيلم حقق نجاحا كبيرا عند عرض الجزء الأول منه، ولذلك تم التحضير للجزء الثاني، كما نافس عمرو في الموسم الرمضاني الفائت بمسلسل «طايع».

عمرو وكندة تزوجها في مطلع عام 2017، بعد قصة حب فاجأت الجمهور، حيث سبق لكندة الزواج، وحضر الزفاف عدد كبير من نجوم الفن من أصدقاء العروسين.

عمرو وكندة رزقا بابنتهما الأولى في شهر نوفمبر الماضي، ونشر عمرو أول صورة له معها، وأطلق عليها اسم «حياة»، وبارك لهما أصدقائهما بالوسط الفني.