إيمان العاصي مع ابنتها في جلسة تصوير ربيعية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية إيمان العاصي لجلسة تصوير جديدة برفقة ابنتها بمناسبة عيد الربيع.

إيمان شاركت جمهورها في صور من الجلسة والتي ظهرت فيها بلوك مميز، حيث ارتدت نفس الملابس هي وابنتها ريتاج، وهي هبارة عن فستان قصير به مزيج من الألوان، بينما تحمل ابنتها لعبة بيدها.

الفنانة المصرية حملت البالونات، واختارت ماكياج بسيط، وتلقت عدد عائل من تعليقات الجمهور الذي تغزل في طلتها، وأعجب بها.

Advertisements

إيمان العاصي تزوجت مرة واحدة عام 2010 من رجل العمال نبيل زانوسي، وأنجبت منه ابنتها ريتاج، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك إثر خلافات بينهما وصلت للمحاكم.

الفنانة الشابة اعتزلت التمثيل وارتدت الحجاب بعد ذلك، ولكنها تخلت عن الحجاب وعادت للتمثيل مرة أخرى.

إيمان تشارك في شهر رمضان من خلال مسلسل «لمس أكتاف»، مع الفنان ياسر جلال، وفتحي عبدالوهاب، والمسلسل من إنتاج تامر مرسي، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي.

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي شاركت في موسم الأعمال الدرامية رمضان الماضي ببطولة مسلسل “أبو عمر المصري” بالاشتراك مع الفنان أحمد عز ومن إخراج أحمد خالد موسى.