محمد رمضان يستعين بأحمد شيبة في أغنية «سيبونا بقى في حالنا».. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
طرح الفنان المصري محمد رمضان، أغنية «سيبونا بقى في حالنا»، عبر صفحته الشخصية بموقع «يوتيوب»، وهي تتر مسلسل «زلزال»، والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.
الأغنية من غناء الفنان أحمد شيبة، وهي من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي، وتوزيع موسيقي طه الحكيم.
وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتعاون فيها محمد رمضان مع شيبة فسبق وتعاون معه في بعض أغاني مسلسل «نسر الصعيد»، والتي حققت نسبة نجاح كبيرة.
يذكر أن مسلسل «زلزال» بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، وماجد المصري، ونسرين أمين، وهنادي مهنا، ومصطفى منصور.
وتدور أحداث المسلسل حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع “زلزال 1992” الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفي، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.
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