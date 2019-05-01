بعد انفصال حلا شيحة عن زوجها الكندي.. تفاصيل تعارفهما وسبب اعتناق الزوج للإسلام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة المصرية حلا شيحة، جمهورها بإعلان خبر انفصالها عن زوجها كندي الجنسية، وذلك بعد زواج دام لأكثر من 13 عامًا.

وكانت حلا شيحة، قد أكدت أنها انفصلت عن زوجها منذ فترة، ولكنه تم رسيمًا منذ ما يقارب الخمسة أشهر، وهو ما يتزامن مع عودتها للفن مرة أخرى، بعد اعتزال دام لأكثر من 12 عامًا.

وزوج حلا شيحة السابق، اسمه الحقيقي هو يوسف هاريسون، وهو كندي إيطالي الجنسية، وتربى في محافظة الإسكندرية ويتحدث اللغة العربية.

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درس في مصر بإحدى المدارس الأمريكية، وكان ينوي مغادرة مصر، بعد إنتهاء دراسته ولكنه ظل يعيش بها نظرًا لحبه لأهلها.

وقال يوسف، في تصريحات سابقة له، إنه عاش حياة الطيش والشباب وكان يفعل كل ما يعجبه دون الاكتراث لأية قواعد أو شرائع، حتى بدأ رحلة التعرف على الإسلام.

وأضاف، أنه كان في رحلة إلى نويبع وهناك رأى البحر وتذكر قصة سيدنا موسى وانشقاق البحر أمامه وهو ما دعاه للتأمل في حياته والمصير الذي سيؤول إليه وبالتالي قرر تغيير النمط الذي يعيش به.

سافر إلى انجلترا وهناك بدأ يقرأ عن الإسلام وعن تفسير القرآن حتى اقتنع وقرر إشهار إسلامه، و كان يوسف صديقًا لحلا شيحة قبل إشهار إسلامه، لكن هموم الحياة جعلت كل منهما يذهب في طريق، ثم تواصل معها بعد إسلامه وكانت في ذلك الوقت اعتزلت وارتدت الحجاب، لكن علاقتهما انقطعت لمدة 5 سنوات، وفي عام 2006 التقى يوسف وحلا بوساطة من والدته التي أخبرته أنها ارتدت النقاب ومن وقتها تزوجا، ولديهما 4 أبناء وهم “هنا وخديجة وأحمد وعائشة”.