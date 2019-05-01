أول ظهور للفنان يوسف شعبان بعد أزمته الصحية الأخيرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري يوسف شعبان على الاحتفال بأعياد الربيع برفقة عدد من أصدقائه من خارج الوسط الفني.

يوسف شعبان ظهر في لقطات جديدة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بلوك كاجوال، حيث استعاد تألقه بعد أن اكتسب بعض الوزن الزائد، والذي فقده نتيجة أزمة صحية ألمت به.

جمهور الفنان المصري عبر عن سعادته بصور يوسف شعبان، والذي تدل على تجاوزه الأزمة الصحية، وتمنى أن يراه على الشاشة قريبا.

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يوسف شعبان الذي تجاوز الثمانين كان آخر أعماله الفنية فيلم «المشخصاتي 2»، وفيلم «الهرم الرابع»، والذي شارك به في عام 2016، وحقق نجاحا كبيرا.

يوسف شعبان بسبب ظروف صحية قرر أن يعتزل التمثيل، ولكنه أوضح بعد ذلك أنه مستعد للتراجع عن قراره لو وجد عمل مناسب، وبالفعل عرضت عليه الفنانة سميرة أحمد مشاركتها بطولة مسلسل «بالحب هنعدي»، ولكن تم تأجيل التصوير.

يوسف شعبان فنان مصري من مواليد عام 1931، نصحه المخرج كرم مطاوع بالانضمام لفريق التمثيل بعدما تمرد على عائلته وترك كلية الحقوق وانضم لمعهد الفنون المسرحية، وكان أول عمل سينمائي له فيلم «في بيتنا رجل».

شارك في فيلم «معبودة الجماهير»، على غير رغبة الفنان عبدالحليم حافظ، ولكن ساندته شادية، حسبما أكد، وحقق نجاحا، وانطلق في السينما وشارك في أكثر من 110 فيلم.