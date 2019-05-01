صورة هيدي كرم على البحر تثير السخرية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية هيدي كرم جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

هيدي ظهرت في الصورة وهي على الشاطئ مع صديقة لها، حيث كانت ترتدي ملابس البحر، وخبأت جسدها بقبعة، وعبرت عن إعجابها بالجو وفرحتها بقدوم الصيف.

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جمهور هيدي سخر من الصورة التي نشرتها، وانتقد البعض استخدامها للقبعة لإخفاء جسدها، بينما سخر العدد الأكبر من شكل الشاطئ التي تتواجد به.

يُذكر أن عدد من النجمات سارعوا إلى الشاطئ فور بداية الصيف ومع احتفالات شم النسيم للاستمتاع بالبحر، ومن بينهن رانيا يوسف، منى زكي، غادة عادل، نيرمين الفقي، وشيرين رضا.

ولدت هيدي كرم عام 1980 في شبرا بالقاهرة وعاشت فيها سبع سنوات، تخرجت من كلية التجارة «قسم لغة فرنسية» في جامعة عين شمس.

بدأت طريقها الفني بالعمل كموديل في الإعلانات التليفزيونية واستمرت في تقديمها لمدة عامين ثم عملت كمذيعة مدة قصيرة، وذلك في شبكة شبكة راديو وتلفزيون العرب وقناة إم بي سي 1، ثم دخلت مجال التمثيل من خلال مسلسل مارينا مارينا ولم يتم عرضه، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال الفنية.