أمل بوشوشة تعلق على أنباء خلافها مع باسم ياخور.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت أنباء عن وقوع خلافات بين الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة والفنان السوري باسم ياخور، بعد أن قام الأخير بإلغاء متابعتها على موقع “انستجرام” عن طريق الخطأ.

أمل علقت على هذه الأنبا، خلال لقائها ببرنامج “عرب وود” بحضور باسم ياخور، حيث قالت: “إحنا بحياتنا ما اتخانقنا لنتصالح هو بيعرف معزته بقلبي”.

باسم علق أيضا على هذه الأنبا، متهما الصحافة باختلاق هذا الموضوع لتحقيق سبق صحفي، حيث قال: “بيعملوها زعلة لياخدوا سكوب أنه صار فيه صلح بعدين”.

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وكان باسم ياخور قد اعترف أنه ألغى متابعة النجمة الجزائرية أمل بوشوشة عبر انستجرام، عن سوء فهم، مشدداً على أنه مدين لها باعتذار.

باسم أوضح سبب إلغائه لنجمة ستار أكاديمي قائلاً: «في الحقيقة ظلمت أمل لأني انا من قمت بإلغاء متابعتها سابقاً نتيجة سوء فهم مني بسبب تواجد الكثير من الحسابات التي تحمل اسم أمل ويرسلون الإشارات في المنشورات، وأنا اعتقدت أنه حساب مزيف أوحساب لأحد معجبيها ولذلك قمت بإلغاء المتابعة ولذلك أنا مدين لها باعتذار عن ذلك».

اللافت أن أمل وصلها اعتذار باسم، وحرصت على الرد عليه برسالة كتبت له فيها: «الصداقات ليس بالمتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي».