هنا شيحة تفاجيء جمهورها بلوك جديد يغير ملامحها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الفنانة المصرية هنا شيحة جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بلوك جديد غير ملامحها تماما.

هنا ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بشعر أشقر طويل، وأسدلت غرة كثيفة على جبهتها، بلمسات مصفف الشعر هيثم دهب، بالإضافة إلى ظهورها بحواجب عريضة، ولون شفاه فاتح.

الفنانة المصرية كشفت أنها ستظهر بهذا اللوك في شهر رمضان، دون أن تكشف تفاصيل العمل الفني الذي ستظهر به.

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عدد كبير منجمهور هنا عبروا عن عدم إعجابهم باللوك الجديد، مؤكدين أنه غير ملامحها كثيرا وأنهم لم يتعرفوا عليها في البداية.

وكانت الفنانة المصرية هنا شيحة قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “أرض النفاق” بطولة الفنان محمد هنيدي، والفنانة دلال عبدالعزيز، والفنان محمد ثروت، والفنانة سلوى محمد علي، والفنان سامي مغاوري، وغيرهم.

كما شاركت هنا شيحة مؤخرا في بطولة إحدى قصص مسلسل “نصيبي وقسمتك 2”، والذي شهد بداية قصة حبها للفنان أحمد فلوكس، وهي قصة الحب التي تكللت بالزواج منذ عدة أشهر.