شائعات الموت تلاحق الفنان حسين أبو حجاج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر في الساعات الأخيرة خبر وفاة الفنان حسين أبو حجاج، أشهر كومبارس في السينما المصرية، بعد تعرضه لحادث سير.

ورد حسين أبو حجاج، على هذه الأخبار مؤكدًا في تصريحات صحفية أنه بخير وبصحة جيدة، ولا حقيقة لتعرضه لحادث سيارة، معبرًا عن غضبه من انتشار شائعة وفاته كل فترة ولا يعلم مروجها ولماذا تخرج عليه وبالتحديد قبل بداية شهر رمضان.

وأضاف، أنه فوجئ بنشر تلك الشائعة المزعجة من جديد، رغم خروج نفس الشائعة بالعام الماضي، مختتمًا كلامه بقوله: أنا عايش وزى الفل الحمد لله.

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ويعتبر أبو الحجاج هو أشهر كومبارس في مصر وذلك لتميزه بملامح ضخمة وهو ما جعل المخرجين يحصرونه في أدوار معينة أغلبها تعتمد على المفارقات الكوميدية بين ضخامة جسمه وضآلة جسم البطل أمامه، ويعتبر أشهر أعماله فيلم «صعيدي رايح جاي» مع هاني رمزي.

ويشارك أبو حجاج في مسلسل «طلقة حظ» مع مصطفى خاطر، وأيتن عامر، وهبة مجدي، ومحمد أنور، وخالد أنور، وإيمي سالم، وميرنا نور الدين، ورانيا شاهين، وياسر الطوبجى، وأحمد ماهر، وإنعام سالوسة، ومحمود حافظ وحسني شتا ومحمود فارس، ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ميدو عادل، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة “سينرجي”.