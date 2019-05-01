سارة فرح تثير الجدل بصورها على البحر

May 01, 2019
أثارت الفنانة سارة فرح الجدل بعد ان نشرت مجموعة صور لها عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت وهي ترتدي ثوباً جريئاً على شاطئ البحر.
لكن جرأة الصور لم تمر مرور الكرام حيث انهالت العديد من التعليقات ما بين معجب بـ لوك سارة، وبين منتقد لظهورها شبه عارية بحسب قولهم.
من جهة أخرى، تطل “فرح” في شهر رمضان بدور “عتاب” في مسلسل “مقامات العشق” لذي يروي سيرة المتصوف”محي الدين ابن عربي” اخراج احمد ابراهيم احمد، المؤلف محمد بطوش.
كذلك ستغني سارة لأول مرة تيتر مسلسل وذلك بعد ان وضعت صوتها على شارة مسلسل “عندما تشيخ الذئاب” للكاتب حازم سليمان، والمخرج عامر فهد، تنفيذ شركة isee media للمنتجين إياد الخزوز وياسر فهمي.
نذكر ان سارة تعمل على أغنية عراقية ستطلقها هذا العام.
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