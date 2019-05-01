دمشق تحتفي بيوم الرقص العالمي.. وهذا ما قاله المشاركون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقامت وزارة الثقافة السورية بالتعاون مع المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الرقص، احتفالية "وهج" في دار الأوبرا بالعاصمة دمشق، بمناسبة الاحتفاء بيوم الرقص العالمي، الذي يصادف في التاسع والعشرين من نيسان- أبريل من كل عام.
وقدم عدد من الراقصين والمدرّبين رقصات متنوعة بين الكلاسيكي والمعاصر والباليه والجاز والرقصات المنفردة والجماعية، تحت أفكار متنوعة، تهدف إلى بث روح الفرح والسعادة لدى المشاهدين والحضور الذين تفاعلوا مع الرقصات بشكل كبير.
كاميرا "فوشيا" تواجدت في الاحتفالية، والتقت عددًا من المشاركين، ومن مصممي الراقصات، الذين أعربوا عن سعادتهم بانتقال عروضهم إلى مسرح دار الأوبرا ليتسنى لأكبر عدد من الجمهور متابعتهم ومعرفة رسالتهم وأفكارهم من خلال الرقص.
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