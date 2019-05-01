بولينا غلين تهرب من جوني ديب إلى بطرسبورغ

اضطرت حبيبة نجم هوليوود جوني ديب، راقصة جو- جو، بولينا غلين، إلى العودة إلى الوطن للتهرب من الاهتمام الزائد الذي صار الصحفيون يبدونه بعلاقاتها بجوني ديب، ولوحظت يوم 29 أبريل/ نيسان الجاري في موطنها مدينة بطرسبورغ حيث أقامت في منزل أبيها، غينادي غلين، الذي ساعدها في الاختفاء من الصحفيين.

وقالت صحيفة " The Mirror " إن والدها رفض الإدلاء بأي تصريح بشأن حياة ابنته الشخصية، مشيرا إلى أنه لا يريد مناقشة هذا الموضوع دون أن تسمح له ابنته بذلك.

يذكر أن وسائل الإعلام أفادت يوم 25 أبريل/ نيسان بأن ديب أقام علاقات رومانسية بالروسية البالغة 23 عاما من العمر وحتى أنه فكر بالزواج بها وذلك بعد أن تعرف بها خلال سهرة في لوس أنجلوس وقالت وسائل الإعلام إن جوني ديب ينوي الحضور إلى روسيا ليتعرف بأهلها.

يذكر أن جوني ديب كان في الفترة ما بين فبراير/ شباط عام 2015 ومايو/ أيار 2016 متزوجا من الممثلة الأميركية، أمبر هارد، التي طلقته متهمة إياه بالعنف المنزلي وأعلنت ذلك في مقال نشرته في صحيفة "واشنطن بوست" ورفع ديب ردا على ذلك ضدها دعوى قضائية مطالبا إياها بدفع مبلغ قدره 50 مليون دولار.

Advertisements

قد يهمك أيضـــــــًا

جوني ديب يجمع كريستن ستيوارت وروبرت باتينسون مجددًا

نجم شهير يتهم طليقته بفعل غير لائق في فراش الزوجية