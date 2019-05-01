انطلاق مهرجان "سينما المستقبل" في العين الإماراتية

أطلقت مدينة العين الإماراتية بعيون تتطلع إلى خيال أرحب ومتعة بصرية لا تنتهي، مهرجانها السينمائي الأول، الثلاثاء، تحت شعار "سينما المستقبل".

وقال عامر سالمين المري مدير عام المهرجان في الافتتاح، "يسرنا أن نحتفي اليوم بالدورة الأولى من هذا المهرجان في واحدة من المدن الإماراتية العريقة التي تحتضن جزءاً مهماً من حضارة وتراث الدولة، وتشهد في المرحلة الحالية زخماً فنياً وسياحياً ضخمًا".

وأضاف "نطمح في ظل الدورة الاستثنائية للمهرجان هذا العام أن تكون داعمة حقيقية لسينما المستقبل، ونافذة يطل من خلالها كل المبدعين الشباب الجدد في عالم السينما، ومن ثم إحداث الحراك الفني الذي ينعكس بشكل إيجابي على صناعة السينما المحلية".

ويشارك في المهرجان الذي يمتد حتى الثالث من مايو 67 فيلماً ضمن أربع مسابقات هي الصقر الإماراتي وتشمل 23 فيلماً، والصقر الخليجي وتشمل 26 فيلماً، والصقر للفيلم العربي والأجنبي، وتشمل 13 فيلمًا، ومسابقة الفيلم المدرسي، وتشمل خمسة أفلام، إضافة إلى تسعة أفلام في برنامجي سينما التسامح وسينما العالم.

وشارك في الافتتاح مجموعة من نجوم وصناع ونقاد الفن السابع منهم الممثلة المغربية ميساء مغربي والمخرج البحريني بسام الذوادي والكاتب السوري هوزان عكو والناقد المصري طارق الشناوي.

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كما كرم المهرجان في الافتتاح بعض الشخصيات الفنية مثل الممثل السعودي إبراهيم الحساوي والكاتب الإماراتي عبد الرحمن الصالح.

وعلى مدى أيام المهرجان تقام ورش عمل وندوات تهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات والتعرف على الرؤى المستقبلية للسينما، منها جلسة حوارية بعنوان "السينما الخليجية بين الواقع والطموح".

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