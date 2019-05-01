محمد بوصفيحة يسخر بقسوة من الفنانة دنيا بطمة

لا تزال الانتقادات الساخرة التي وجهها المقدم الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" بحق الفنانة دنيا بطمة محط اهتمام متابعيها ومحبيها، الذين يدافعون عنها بشراسة ويطالبونه بالاعتذار منها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحرب الكلامية التي حصلت بشكل مباشر، على إذاعة "هيت راديو" والتي هاجم فيها مومو، نجمة "آراب آيدول" قائلا: "من بعد مسلسل الغاوي اجا مسلسل عويطة، معرفناش إنا مسلسل سياتب، علما أنه هناك واحد والمسلسل مطول عايشينه من سنوات هو دنيا بطمة”.

بعد انتشار المقطع والسخرية منها بهذا الشكل الجارح، ردت الفنانة المغربية على تطبيق انستغرام بتدوينة خاصة قالت فيها:" حياتك كلها ستبقى مومو وسترضع اصبعك، باقي منسينا مسلسل سامحيني ديالك وهو البوسان فالزنقة في مجتمع مغربي".

وأضافت في منشور عبر خاصية الستوريز: "فيلمي الجديد ما عجبكش والبطل هو انت. نسيت المولف وتمثل كومبارس من الشارع".

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يذكر انها ليست المرة الاولى التي ترد فيها بطمة على منتقدي تصرفاتها وشخصيتها واعمالها، بل دائما ما ترد بكلمات جارحة وبأسلوب مستفز وقاس، الامر الذي يضعها في موقف صعب ومحرج.

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