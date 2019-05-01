شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صيام ينفى شائعة إصابته بـ"الكانسر".. معلقاً : حسبى الله ونعم الوكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان أحمد صيام عن استياءه الشديد لما تعرض له من شائعات تفيد بإصابته بمرض "الكانسر"، حيث أكد لـ"الخليج 365" أنه بخيروالحمد لله، مشيرا إلى أنه لا يعلم من صاحب هذه الشائعة التى يطلقها البعض فى ذلك التوقيت من كل عام، مصيفا إلى أنه يواصل عمله بشكل طبيعى .

وكتب صيام عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك" بسم الله الرحمن الرحيم منذ الأمس والاتصالات التليفونية لم تنقطع بسبب خبر سخيف تناقلته بعض المواقع عن إصابتى بمرض خبيث وأنا والحمد لله فى أتم صحة ولا أعانى من أى أمراض وأمارس عملى يوميا للحاق بالعرض فى الشهر الكريم والحقيقة أنى لا أجد سببا منطقيا لهذه الشائعات ولا أعرف الغرض منها ولن اواجهها إلا بحسبى الله ونعم الوكيل وأشكر كل من اتصل للاطمئنان على وكل عام وجميع الأصدقاء والزملاء بخير وصحة وسعادة.

ملحوظة هامة جدا : اقسم بالله انا لا أخشى المرض أو حتى الموت فكله من عند الله ولكن لدينا أسروأبناء نخشى عليهم من القلق والتوتر فراعوا ربكم فيما تكتبون.

Advertisements





يشار إلى أن الفنان أحمد صيام يشارك فى بطولة مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، ماجد المصرى، حلال شيحه، منى عبد الغنى، نسرين أمين، هنادى مهنى، وأخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة "سينرجى".



