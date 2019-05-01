شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قتله فى الحلقة الثالثة من Game Of Thrones.. سيلفى بين آريا وملك الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن تمكنت من قتله في أحداث الحلقة الثالثة من الموسم الثامن للمسلسل الشهير Game Of Thrones، انتشرت صورة سيلفى تجمع كل من آريا وملك الليل من كواليس تصوير الحلقة.



آريا وملك الليل

Advertisements

وشهدت الحلقة الماضية الحرب مع ملك الليل وجيشه، والانتصار عليهم بسبب آريا ستارك التي تمكنت من قتله قبل لحطات من محاولته قتل بران ستارك.

ومن المقرر أن تطرح الحلقة الرابعة من العمل فجر الاثنين المقبل، والتي ستدور حول الاحتفال بانتصارهم بالفوز على ملك الليل، وبدء التحضيرات لخوض معركتهم الجديدة ضد سيرسى لانيستر لإستعادة العرش الحديدى.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.