فن ومشاهير

الحلو حلو حتى لو كبر فى السن.. شاهد تطور الجان يوسف شعبان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد ذكر اسم النجم القدير يوسف شعبان،  يرتسم فى ذاكرة محبيه وجمهوره الجان الذى أحبوه و مازالوا يتذكرون له أهم وأجمل أفلامه ومسلسلاته التى برع فى تقديمها، وكل فترة يتردد خبر عن سوء الحالة الصحية للنجم يوسف شعبان وتدهورها، ولكن الأيام الماضية تداول محبى الفنان صورة لأحدث ظهور له وقد استعاد وزنه الذى خسره مؤخرا.

وعبر محبو النجم يوسف شعبان، عن سعادتهم الشديد لتجاوزه أزمته الصحية واستعاده وزنه وبدا بصحة جيدة وخصوصا أنه مازال يتمتع بالوسامة و الشياكة، خاصة بعد تكريمه ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة بالوطن العربى.

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أحدث ظهور ليوسف شعبان
أحدث ظهور ليوسف شعبان

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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