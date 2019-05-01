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شكرا لقرائتكم خبر عن الحلو حلو حتى لو كبر فى السن.. شاهد تطور الجان يوسف شعبان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد ذكر اسم النجم القدير يوسف شعبان، يرتسم فى ذاكرة محبيه وجمهوره الجان الذى أحبوه و مازالوا يتذكرون له أهم وأجمل أفلامه ومسلسلاته التى برع فى تقديمها، وكل فترة يتردد خبر عن سوء الحالة الصحية للنجم يوسف شعبان وتدهورها، ولكن الأيام الماضية تداول محبى الفنان صورة لأحدث ظهور له وقد استعاد وزنه الذى خسره مؤخرا.
وعبر محبو النجم يوسف شعبان، عن سعادتهم الشديد لتجاوزه أزمته الصحية واستعاده وزنه وبدا بصحة جيدة وخصوصا أنه مازال يتمتع بالوسامة و الشياكة، خاصة بعد تكريمه ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة بالوطن العربى.
أحدث ظهور ليوسف شعبان
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