سامح الصريطي: النوايا الصادقة وراء عرض "مملكة الغجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان سامح الصريطي، في بطولة المسلسل الرمضاني الجديد "مملكة الغجر".

وقال "الصريطي" في تصريح خاص لمصراوي، إنه يستكمل حاليًا تصوير مشاهده الداخلية، بإحدى الفيلات في منطقة المريوطية.

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وأشار إلى إن فريق العمل متعاون، بداية من العاملين بـ"اللوكيشن"، مرورًا بالممثلين والمخرج والمؤلف، كما أن "النوايا الصادقة" متوفرة من بدء العمل.

وتابع: "فريق الإنتاج كان مصرًا على ظهور العمل للنور رغم المعوقات، وما حمسني للنص منذ البداية، أنه مكتوب بشكل جيد عن عالم الغجر المليء بالأسرار، وأنا على ثقة أنه سيحظى على إعجاب الجمهور، وما ينقصنا في هذا العمل هو توفيق الله".

مسلسل "عالم الغجر" بطولة فيفي عبده، حورية فرغلي، سامح الصريطي، حازم سمير، ومن تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.