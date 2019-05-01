نسرين أمين تكشف لمصراوي دورها في "شقة فيصل": "اسمي شربات وبشتغل رقاصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعربت الفنانة نسرين أمين عن سعادتها بمشاركتها في السباق الدرامي لرمضان المقبل من خلال عملين هما مسلسل "زلزال"، إلى جانب النجم محمد رمضان، ومسلسل "شقة فيصل" أمام الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

وكشفت "نسرين" عن دورها في مسلسل "شقة فيصل" وقالت في تصريحات خاصة لمصراوي: "إنها تجسد دور فتاة تدعى "شربات" وتعمل راقصة في أحد الكباريهات".

وأضافت:" مسلسل "شقة فيصل" هو أول تعاون لي مع المخرجة شيرين عادل، التي شعرت بمتعة في العمل معها، وتعاونت معها بعدها معها في مسلسل "عائلة زيزو" وقدمت فيه دور مدرسة".

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وكما عبرت عن سعادتها بمشاركتها للنجم محمد رمضان في مسلسل "زلزال"، فيعد التعاون الرابع بينهما، متمنية أن يستمر التعاون بينمها دائمًا ويقدما المزيد من الأعمال".

وعن مشاركتها في السباق الدرامي لرمضان بعملين قالت إنها ستقدم شخصيتين مختلفتين، متمنية أن تحقق أعمالها النجاح وتنال إعجاب الجمهور".

مسلسل "شقة فيصل" تم إنتاجه منذ أكثر من 3 سنوات، وسيُعرض في السباق الرمضاني المُقبل، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، أحمد فتحي، والراحل وائل نور، ومن إخراج شيرين عادل